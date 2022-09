12ª Mostra Unifor de Cinema apresenta 17 filmes produzidos por estudantes no Cinema do Dragão

Com entrada gratuita, a Mostra Unifor de Cinema (MUC) chega à 12ª edição com a exibição de 17 filmes produzidos por alunos do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza (Unifor), entre os dias 21 e 23 de setembro no Cinema do Dragão.

Dividida em três sessões, a programação será composta por curtas-metragens documentais e ficcionais sobre temas diversos da vida contemporânea. Além das exibições, serão realizados debates entre os realizadores.

Os curtas foram produzidos durante os últimos dois anos e abordam o direito de ocupação da cidade, a violência contra as mulheres e os corpos pretos, os impactos da pandemia, o estado atual da política brasileira e outros temas.

A 12ª MUC apresenta conjuntos de curta-metragens. 12 trabalhos foram selecionados pelos curadores da mostra, Pedro Azevedo, Isaac Pipano e Elaine Diógenes, e cinco desenvolvidos no âmbito do “Cine Experiência Lab”.

O laboratório é uma experiência acadêmica de desenvolvimento de projetos ficcionais de audiovisual em uma imersão criativa de quatro semestres com acompanhamento e orientação de professores e profissionais do mercado.

Legenda: Filme 'Quinze Primaveras', de Leão Neto, será exibido na quarta-feira (21) Foto: Divulgação

Debates na programação

Os filmes serão exibidos na sala 2 do Cinema do Dragão, a partir de 19h30. Após a exibição, os realizadores, com mediação de nomes renomados da área, vão debater sobre as produções.

Na quarta-feira (21), dia da abertura, a mediação fica por conta de Kenia Freitas, curadora do Cinema do Dragão, em debate com Larissa Estevam, Nathania Rodrigues, Raul Felipe, Guilherme Daniel e Vinícius Menezes.

Já na quinta (22), Eliane Diógenes, integrante da comissão de curadores da Mostra e é professora do Curso, realiza a mediação de debate entre Esther Arruda, Isaac Branc,Carolina Honor, Lucas Ranyere Raiane Ferreira, Viviane Sacramento, Gabriela Nogueira, Vinícius Cabral.

O debate do último dia, sexta (23), será conduzido por Pedro Azevedo, um dos curadores da Mostra e coordenador de acervo e pesquisa do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), e contará com os realizadores Greta Moreira, Isanelle Nascimento, Isaac Morais, Mariana Maicy, José Ibiapina, Catarina Bernardo, Gabriel Lima, Isaac Fernandes, Isabela Teixeira, Rafaela Silva, João Paulo Magalhães e Bruno Brasileiro.

Legenda: Filme 'Estilhaços', de Gabriela Nogueira, será exibido na quinta-feira (22) Foto: Divulgação

Reencontros e cultura

A coordenadora do Curso de Cinema e Audiovisual da Unifor, professora Bete Jaguaribe, destaca a importância da Mostra após dois anos sem realização por conta da pandemia de Covid-19.

Bete Jaguaribe coordenadora do Curso de Cinema da Unifor “A 12ª MUC nos conecta novamente, no ambiente da sala escura, para ver e discutir juntos a produção de dois anos de nossos alunos. É uma felicidade sem medida e as expectativas são as melhores”.

Para a diretora do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor, professora Danielle Coimbra, “a MUC reúne um grupo de filmes que carregam o espírito de um período difícil para toda a humanidade".

"Esses filmes são resultado de muito talento e dedicação de alunos e professores, que enfrentaram o isolamento da COVID, criando e fazendo filmes, nas condições possíveis do isolamento da pandemia. Estamos muito felizes com esse reencontro e, com certeza, veremos um belo conjunto de obras audiovisuais”, afirma.

Veja a programação completa

21/09 | Sala 02 do Cinema do Dragão, às 19h30

Entre o Passado, 2021, Ficção, 17', Direção: Larissa Estevam

Quinze Primaveras, 2022, Documentário, 15'48'', Direção: Leão Neto

Fardo, 2021, Fotomontagem, 9'30", Direção: Nathania Rodrigues e Raul Felipe

Cinema e Progresso,2021, Documentário, 19'33", Direção: Vinicius Menezes

Cartucho, 2021, Fotomontagem, 6'35", Direção: Guilherme Daniel e Vinicius Menezes

22/09 | Sala 02 do Cinema do Dragão, às 19h30

Feito Faca, 2022, Ficção, 15'21", Direção: Esther Arruda e Isaac Branco

Filhas de Eva, 2022, Documentário, 22'29", Direção: Carolina Honor e Lucas Ranyere

A Fome que Devora o Coração,2020, Ficção, 16'13", Direção: Raiane Ferreira

Fartas, 2020, Documentário, 13'38", Direção Viviane Sacramento

Estilhaços, 2021, Ficção, 15'22", Direção: Gabriela Nogueira

O Homem no Teto, 2022, Ficção, 19'23", Direção: Vinícius Cabral

23/09 | Sala 02 do Cinema do Dragão, às 19h30

Caixa de Memórias, 2022, Ficção, 14', Direção: Mariana Maicy e José Ibiapina

A Última Mensagem, 2021, Ficção, 11’46’’, Direção: Greta Moreira e Isanelle Nascimento

À Deriva, 2021, Experimental, 8’11’’, Direção: Isaac Morais

Keep Emo Alive, 2021, Documentário, 10’29’’, Direção: Catarina Bernardo, Gabriel Lima, Isaac Fernandes, Isabela Teixeira e Rafaela Silva

Saudade dos Leões, 2021, Documentário, , 18’44’’, Direção: João Paulo Magalhães

Do Tanto de Telha no Mundo, 2022, Ficção, 23'26", Direção: Bruno Brasileiro