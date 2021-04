Sete especialistas em crítica cinematográfica avaliam os candidatos mais fortes na corrida pelo Oscar 2021. Jornalistas e críticos apontam quais trabalhos são favoritos ao prêmio em 10 categorias.

Ailton Monteiro

Mestre em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Filiado à Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine). Mantém o blog Diário de um Cinéfilo desde 2002. Participou de júri da crítica em festivais como o Cine Ceará, o NOIA - Festival do Audiovisual Universitário e o For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual.

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao ("Nomadland")

MELHOR ATRIZ

Carey Mulligan (“Doce Vingança”)

MELHOR ATOR

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

ATRIZ COADJUVANTE

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

ATOR COADJUVANTE

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“Druk - Mais uma Rodada”

ROTEIRO ADAPTADO

“Meu Pai”

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Colectiv”

ROTEIRO ORIGINAL

“Bela Vingança”

MELHOR FILME

“Nomadland”

Cecilia Barroso

Jornalista cultural e crítica de cinema. Faz parte da Abraccine – Associação Brasileira de Críticos de Cinema e das Elviras – Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao ("Nomadland")

MELHOR ATRIZ

"Viola Davis (“A Voz Suprema do Blues”)

MELHOR ATOR

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

ATRIZ COADJUVANTE

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

ATOR COADJUVANTE

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“Druk - Mais uma Rodada”

ROTEIRO ADAPTADO

"Borat: Fita de Cinema Seguinte"""

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Colectiv”

ROTEIRO ORIGINAL

“Bela Vingança”

MELHOR FILME

“Nomadland”

Robledo Milani

Crítico de cinema e editor-chefe do site Papo de Cinema"

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao ("Nomadland")

MELHOR ATRIZ

"Viola Davis (“A Voz Suprema do Blues”)

MELHOR ATOR

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

ATRIZ COADJUVANTE

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

ATOR COADJUVANTE

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“Druk - Mais uma Rodada”

ROTEIRO ADAPTADO

"Meu Pai"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Professor Polvo”

ROTEIRO ORIGINAL

“Bela Vingança”

MELHOR FILME

“Nomadland”

Francisco Carbone

Jornalista e crítico de cinema.

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao ("Nomadland")

MELHOR ATRIZ

Frances McDormand (“Nomadland”)

MELHOR ATOR

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

ATRIZ COADJUVANTE

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

ATOR COADJUVANTE

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“Druk - Mais uma Rodada”

ROTEIRO ADAPTADO

"Meu Pai"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Professor Polvo”

ROTEIRO ORIGINAL

“Bela Vingança”

MELHOR FILME

“Nomadland”

Vitor Búrigo

Crítico e editor-chefe do site CineVitor

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao ("Nomadland")

MELHOR ATRIZ

Frances McDormand (“Nomadland”)

MELHOR ATOR

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

ATRIZ COADJUVANTE

Yuh-Jung Youn (“Minari”)

ATOR COADJUVANTE

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“Druk - Mais uma Rodada”

ROTEIRO ADAPTADO

"Meu Pai"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Professor Polvo”

ROTEIRO ORIGINAL

"Os Sete de Chicago"

MELHOR FILME

“Nomadland”

Gabriel Araújo

Crítico e criado do Claquete Geral

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao ("Nomadland")

MELHOR ATRIZ

Carey Mulligan (“Doce Vingança”)"

MELHOR ATOR

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

ATRIZ COADJUVANTE

"Maria Bakalova ("Borat: Fita de Cinema Seguinte")

ATOR COADJUVANTE

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“Druk - Mais uma Rodada”

ROTEIRO ADAPTADO

"Borat: Fita de Cinema Seguinte"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Colectiv”

ROTEIRO ORIGINAL

"Os Sete de Chicago"

MELHOR FILME

“Nomadland”

Marcello Velloso

Ator, roteirista e crítico de cinema

MELHOR DIREÇÃO

Chloé Zhao ("Nomadland")

MELHOR ATRIZ

Frances McDormand ("Nomadland")

MELHOR ATOR

Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”)

ATRIZ COADJUVANTE

Yuh-Jung Youn ("Minary")

ATOR COADJUVANTE

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“Druk - Mais uma Rodada”

ROTEIRO ADAPTADO

"Nomadland"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Professor Polvo”

ROTEIRO ORIGINAL

"Os Sete de Chicago"

MELHOR FILME

“Nomadland”