1° Festival de Cinema Brasileiro Fantástico é prorrogado até domingo (23)

O 1° Festival de Cinema Brasileiro Fantástico foi prorrogado até o próximo domingo (23). Com a mudança, o público pode conferir 23 produções audiovisuais, entre curtas e longas-metragens, nas mostras Realizadores Fluminenses e Inéditos do Brasil, disponíveis no YouTube.

Na mostra "Realizadores Fluminenses", o festival exibe nove curtas produzidos entre 2018 e 2021 por profissionais nascidos ou residentes no Rio de Janeiro. Já na exibição "Inéditos do Brasil", foram selecionados 14 curtas-metragens finalizados entre 2018 e 2021 de cidades como Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Salvador, Cordisburgo e Manaus. Os títulos dos filmes podem ser conferidos no site do evento.

Além dos curtas exibidos, o festival promove a exibição do longa-metragem "Morto não fala", de Ennison Ramalho. O filme, que ficará disponível até quinta-feira (20), conta a história de Stênio, plantonista noturno que possui um dom paranormal de comunicação com os mortos.

Atividades paralelas

A programação do evento conta com três atividades paralelas nesta terça-feira (19). Às 17h, o festival transmite o masterclass "Entre horrores e maravilhas: duas tendências do cinema brasileiro fantástico contemporâneo", com Fabrício Basílio, no YouTube.

Mais tarde, às 19h, o público pode conferir um debate, no Instagram, sobre os filmes A incrível aventura das sonhadoras crianças Contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira (2019), Cenas de Infância (2021) e Conte sua História ou Entregue sua Alma (2020), disponíveis na mostra "Realizadores Fluminenses".

Para encerrar as atividades de hoje, o festival promove a exibição do filme "Os últimos Românticos do Mundo", de Henrique Arruda, a partir das 20h. A produção conta uma história de amor queer, que propõe uma nova relação com o futuro diante do caos atual, da eminência do apocalipse. O filme será transmitido no YouTube.

Serviço

1° Festival de Cinema Brasileiro Fantástico

Até 23 de maio, no YouTube e Facebook do evento. Mais informações no site e no Instagram.