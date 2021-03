Como ganhar dinheiro na Páscoa? Veja dicas para empreender

Com o aumento da procura por ovos de páscoa e outros produtos relacionados à data esperados para as próximas semanas, é uma boa hora para entrar no mercado e faturar uma renda extra no período. O mercado já está a todo vapor já que, neste ano, a páscoa será no dia 4 de abril.

Há anos, a produção de ovos de chocolate artesanais e caseiros vem ganhando mais espaço sobre os produtos industrializados, o que é uma vantagem para quem precisa começar pequeno. Ovos de colher, recheados e até salgados vem chamando a atenção dos cearenses.

Para aproveitar a época para ganhar um dinheiro extra, a assessora executiva do Sebrae, Alice Mesquita, dá cinco dicas para que as vendas sejam um sucesso. Confira!

Qualidade do produto é fundamental

Cuidado para não cometer o principal erro: querer lucrar com produtos de baixa qualidade. Não é só um toque especial que vai conquistar o cliente. A qualidade dos produtos faz toda a diferença. Para economizar, Mesquita recomenda pesquisar bem para reduzir custos com os ingredientes.

“Pesquise o preço dos melhores revendedores do produto para que, assim, possa economizar. Nada de diminuir a qualidade do material para ter maior lucro.”

Na hora de definir os preços, é preciso observar o mercado, fazer pesquisa de valores cobrados pelos concorrentes e analisar os diferenciais do produto. Além disso, Mesquita aconselha anotar os custos de tudo que é necessário para fazer o produto - o material pode até ser mais caro, vai depender da criatividade do empreendedor.

Capriche na apresentação e na embalagem

Para valorizar a simbologia da data, aposte em decorações e embalagens temáticas. A apresentação de um produto pode ser o diferencial do negócio. Afinal, um chocolate de páscoa é como um presente e deve ser personalizado para agregar valor.

“Na páscoa, o chocolate é um mimo, algo fofo e que merece uma apresentação legal. Inclusive, isso pode influenciar no preço. Pagam a mais para dar algo mais bonito para alguém”, explicou a assessora.

Aposte na inovação

O negócio pode ainda ir muito além dos tradicionais ovos de chocolate. É possível acrescentar a produção de cupcakes, pirulitos de chocolates, cookies ou cestas especiais com itens decorativos e chocolates personalizados. Segundo Mesquita, é importante pensar numa forma diferente de apresentar o seu produto para que ele se destaque da concorrência.

Vale lembrar que essa inovação não precisa ser apenas em materiais de personalização. Aliás, pode-se confeccionar outros objetos, como coelhinhos de tecido, lembrancinhas com feltro, EVA, garrafas, caixinha de leite, entre outros materiais de baixo custo. A assessora executiva do Sebrae recomenda buscar inspiração na internet e observar o que melhor se adapta ao negócio.

Crie as redes sociais da marca

A divulgação é o carro chefe para o sucesso nas vendas. Por isso, Mesquita recomenda apostar em fotos que valorizem os produtos e que tenham boa iluminação. Assim, o negócio pode chamar muita atenção.

Segundo Alice, criar um visual personalizado para o negócio é uma maneira de dar credibilidade aos produtos. “Você pode até convidar seus amigos através do seu perfil pessoal, mas é imprescindível que você tenha um perfil do produto para dar credibilidade e profissionalismo”, afirma.

Elabore um pré-lançamento

Uma estratégia eficaz para atrair a atenção de clientes a um produto antes de lançá-lo ao mercado é a realização de um pré lançamento. Com vendas limitadas a um público restrito, tanto os clientes vão se sentir especiais com a exclusividade e se aproximar da marca, como o empreendedor poderá avaliar a receptividade ao produto e opiniões sobre embalagem, sabor e preço antes de começar a vender ao público geral.

Pelas redes sociais, a liberação de cupons de descontos após a ação pode garantir vendas antes mesmo de começar. “Essa ferramenta vai aguçar os consumidores e a curiosidade deles vai te ajudar a ter clientes atentos ao que você apresenta. Sua páscoa pode ser um sucesso!", frisa Alice.