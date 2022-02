YouTube Music ganha novo design e melhora criação de playlists

O YouTube Music deve ganhar uma nova interface no aplicativo de instalação para smartphones. Idêntico à versão web da plataforma, o novo design oferta mais destaque para às listas de reprodução recentemente alteradas no app.

As mudanças foram descobertas por usuários do Reddit e ainda não tem previsão de lançamento na versão estável do aplicativo.

Duas atualizações principais

De forma geral, a desenvolvedora está trabalhando em duas principais atualizações para o aplicativo, incluindo a função "Rádios recomendados" — que é semelhante ao usado no Spotify — e gera uma playlist exclusiva criada a partir da sugestão de artistas e músicas preferidas do usuário.

O segundo recurso é a mudança na interface do aplicativo a fim de torná-lo mais parecido com a versão web.

A expectativa é que a mudança no visual aconteça nas próximas semanas chegando primeiramente para os inscritos no programa de testadores beta.