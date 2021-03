Xiaomi anuncia lançamento da Mi Band 6, que terá tela maior e novas funcionalidades

A Mi Band 6, nova smartband da chinesa Xiaomi, teve lançamento anunciado na segunda-feira (29), com destaque para divulgação de novas funções, apesar da aposta no mesmo design da geração anterior.

O nome, segundo a Xiomi, agora é outro. Chamada de Mi Smartband 6, a pulseira inteligente possui os mesmos traços de formato, trazendo o produto todo em silicone arredondado e com diversas cores disponíveis.

Mudanças

No entanto, o produto ainda traz novidades consideráveis. Agora, a nova smartband terá uma tela AMOLED de 1,56 polegada ocupando maior região da parte frontal. Além disso, a resolução será de 152 por 486 pixels, oferecendo 326 densidade de pixels por polegada (ppi).

Ainda em relação à tela, a Xiaomi deverá disponibilizar 130 mostradores para personalização do usuário. De acordo com a empresa, eles poderão ser escolhidos segundo as necessidades do proprietário da pulseira em cada ocasião.

Novas funcionalidades

Além dos sensores de giroscópio e de monitoramento de frequência cardíaca, a nova Mi band terá um sensor de Sp02, capaz de medir qual o nível de saturação de oxigênio ou quais os níveis de oxigênio no sangue.

O novo lançamento terá o total de 30 modos de monitoramento de exercícios, 19 a mais que o da geração passada. Kickboxing e basquete, por exemplo, foram alguns dos exercícios adicionados pela fabricante.

A capacidade de carregamento, que é de até 14 dias de autonomia, se mantém, enquanto o benefício mais recente será a proteção contra imersão na água em até 50 metros de profundidade.

Venda

Até o momento, a Xiaomi anunciou que a comercialização da nova pulseira acontece a partir do dia 2 de abril. O preço inicial será de 229 yuan chinês, algo em torno de R$ 200 em conversão direta para o real.

Confira abaixo a ficha técnica da Mi Smartband 6: