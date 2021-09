WhatsApp testa função de cashback em pagamentos realizados através do aplicativo

O WhatsApp está testando uma nova função que possibilita que usuários que realizam compras através do aplicativo possam receber uma parte do dinheiro pago de volta. Conforme o portal especializado WABetaInfo, o cashback poderá ser depositado em até 48 horas após o pagamento da compra.

Legenda: O dinheiro poderá ser depositado em até 48 horas após o pagamento da compra Foto: reprodução

O recurso ainda está em desenvolvimento e os testes se limitam a pagamentos realizados na Índia, onde o indivíduo recebe um reembolso de até 10 rúpias, equivalente a menos de um real, na conversão desta sexta-feira (24). Ainda não há informações se esse valor máximo será mantido.

Conforme WABetaInfo, a ferramenta ainda está nas fases inciais e pode, inclusive, chegar a não ser lançada oficialmente. Mas caso seja integrado ao aplicativo, seria um atrativo para os usuários realizarem pagamentos pela plataforma.

O WhatsApp oferece o recurso de pagamento através do aplicativo no Brasil desde maio deste ano. No entanto, pouco tempo após o lançamento, apenas 7% dos usuários usavam o recurso.