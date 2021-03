WhatsApp e Instagram apresentam instabilidade e ficam fora do ar

O WhatsApp e o Instagram apresentam instabilidade, na tarde desta sexta-feira (19). Diversos internautas do Brasil e de outros países relatam o problema de conexão com os aplicativos em outras redes sociais.

Os dois aplicativos pertencem ao Facebook, que, até o momento, não apresentou falhas no uso durante esta tarde. De acordo com o site DownDetector, que analisa a usabilidade de sites e aplicativos, apenas o Facebook Messenger registrou reclamações até então.

Mark Zuckerberg, proprietário das redes, ainda não se manifestou em relação ao problema.

Memes sobre instabilidade

No Twitter, muitos usuários afirmam terem imaginado que o problema seria com as conexões de Internet. Com isso, muitos memes sobre o assunto também já começaram a surgir na plataforma.

Legenda: Com humor, usuários relataram os problemas nos acessos dos aplicativos

Alguns também se questionaram do motivo para a instabilidade. Dezenas de Internautas levantaram a possibilidade de uma possível manutenção envolvendo os dois aplicativos. Entretanto, a informação não foi confirmada.

Nas publicações com humor, inclusive, muitos aproveitaram para utilizar outros meses que já circulam na rede social. Até o Big Brother Brasil entrou no meio, com a participante Pocah sendo citada nos tuítes. A cantora, integrante do BBB 21 já virou alvo de piadas por conta do sono intenso no reality show.

Foto: reprodução/Twitter

Enquanto isso, outros aproveitaram o tema para falar sobre a tranquilidade com a queda, além de ressaltarem a força do Twitter. Para muitos, os dois aplicativos são sinônimo de tempo constante despendido entre telas.

Foto: reprodução/Twitter

Até os famosos se manifestaram nas redes sociais. Wesley Safadão usou o perfil do Twitter para brincar com o aplicativo de mensagens Telegram, que sempre registra aumento no número de usuários após quedas como esta. No entanto, até o produto russo apresentou instabilidade nesta sexta-feira (19).

Foto: reprodução/Twitter

Mais informações em instantes.