Uber fora do ar? Usuários relatam falhas com aplicativo nesta sexta (31)

O Uber registrou instabilidade na noite desta sexta-feira (31). Alguns usuários relatam que não conseguem pedir corridas. Já outros afirmam que não conseguem se conectar no aplicativo.

Segundo o portal Downdetector, sistema que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real, o pico de reclamações ocorreu às 19h10.

Legenda: Portal Downdetector registra aumento de reclamações Foto: Reprodução

"O que tá rolando com o app do Uber hoje que não funciona por nada, nem no meu celular, nem do minha amiga", disse uma internauta no Twitter. "Tive que pegar táxi mas deu quase o mesmo valor", relatou outro.