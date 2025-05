Twitter (X) caiu? Usuários relatam que rede social apresenta instabilidade

O X, antigo Twitter, apresentou instabilidade na manhã deste sábado (24), deixando usuários de diferentes partes do mundo sem acesso a postagens, perfis e mensagens diretas. A falha, que começou por volta das 9h12, gerou um pico de reclamações pouco antes das 10h.

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços online, foram registradas quase 20 mil notificações sobre o problema nos Estados Unidos. No Brasil, o número chegou a 2.997 até as 10h. O site da plataforma também apresentou lentidão e ficou fora do ar para parte dos usuários.

Veja também Tecnologia Veja o passo a passo para desativar a IA da Meta do seu WhatsApp Tecnologia Robô de universidade dos EUA entra para o Guinness ao montar cubo mágico em 0,1 segundo

Nos relatos, o aplicativo carregava normalmente, mas exibia mensagens de erro no lugar das publicações. As buscas por termos como “twitter caiu”, “twitter down” e “x fora do ar” dispararam no Google Trends durante a manhã, refletindo a repercussão da falha.

Essa não foi a primeira instabilidade recente da rede. Nos últimos dois dias, usuários já haviam relatado dificuldades no envio e recebimento de mensagens diretas (DMs).

Até o momento, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre a causa do problema ou previsão de normalização do serviço.