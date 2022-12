Twitter suspende conta de Kanye West por 'incitação a violência', anuncia Elon Musk

O Twitter voltou a suspender a conta de Kanye West por violação das regras da plataforma digital, segundo anunciou o dono da companhia, Elon Musk. As informações são do jornal O Globo.

"Só para esclarecer que sua conta foi suspensa por incitar a violência" disse Musk em resposta ao tuíte de West, cada vez mais criticado por suas declarações antissemitas e admiração a Hitler.

No início de outubro, a conta de West foi suspensa após uma postagem antissemita. Na publicação, o artista dizia que era engraçado não poder “ser antissemita porque os negros são realmente judeus”. No mesmo mês, a conta foi restabelecida e o próprio Musk havia comemorado o retorno do rapper à rede social.

Suástica entrelaçada à estrela de Davi

Desta vez, Kanye West - agora conhecido como Ye - foi suspenso após postar uma imagem de suástica nazista entrelaçada à estrela de Davi, símbolo do Judaísmo.

Horas antes, ele havia feito comentários antissemitas e elogiou Adolf Hitler em entrevista ao teórico da conspiração Alex Jones. O rapper usava uma máscara preta cobrindo completamente o rosto e discursou sobre pecado, pornografia e o diabo.