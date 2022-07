Twitter caiu? Usuários relatam instabilidade nesta quinta-feira (14)

Usuário da rede social Twitter relataram instabilidade da plataforma, na manhã desta quinta-feira (14). Ao tentar realizar buscas ou mesmo acessar a aba "assuntos do momento", a plataforma não carrega nenhum tweet.

A plataforma Downdetector, especializada em registrar relatos de problemas técnicos em aplicativos e sites, contabilizou 4.458 mil notificações de usuários, às 9h17. Por volta de 10h10, a plataforma voltou a funcionar.

Problemas relatados com instabilidade no Twitter

Legenda: Tweets não carregam Foto: Reprodução/Twitter

- Usuários não consegue fazer login;

- Tweets não estão carregando;

- Não é possível fazer postagens;

- Abas como "Assuntos do momento" não carregam

Capitais brasileiras registram maior número de reclamações

Legenda: Ao tentar logar na plataforma, usuários recebem mensagem de erro Foto: Reprodução/Twitter

As cidades de Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, São Paulo Curitiba e Porto Alegre foram as regiões com maior número de relatos, conforme relatório do portal especializado Downdetector.

Reino Unido, México, Brasil e Itália, também relataram que o Twitter não está funcionando.

Até o momento, a direção do Twitter não se manifestou sobre o que tenha causado a instabilidade no site.