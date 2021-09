Twitter anuncia criação de 'comunidades' segmentadas por conteúdo

O Twitter lançou, nesta quarta-feira (8), grupos segmentados por conteúdos. Ainda em fase de teste, a ferramenta só poderá ser administrada ou moderada por usuários que tuítam em inglês. O recurso estreia com "comunidades" sobre cuidados com a pele e astrologia, por exemplo.

Para participar, é necessário apenas receber um convite. “Qualquer pessoa, no Twitter, poderá ser convidada para participar de uma Comunidade e contará com a opção 'traduzir Tweet' do serviço para acompanhar a conversa”, informou a rede social.

No entanto, nesta primeira etapa, o recurso está disponível somente para iOS ou para a versão web (computador). Segundo o Twitter, a novidade chegará para Android em breve.

Como participar das comunidades do twitter

Após ser convidado, ao entrar no grupo, haverá a opção de publicar "para este grupo" ou "todos os seus seguidores". Se escolher a Comunidade, seu tuíte aparecerá em seu grupo e na página inicial dos outros membros.