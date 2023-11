Trello fora do ar? Usuários relatam problemas com software nesta quinta (30)

A ferramenta Trello, utilizada para gerenciamento de projetos, fluxo de trabalho e monitoramento de tarefas, apresentou instabilidade nesta quinta-feira (30). Usuários do softwate relataram que ele estava fora do ar por meio do site 'Downdetector'.

Segundo o relatório da plataforma, conhecida por monitorar a funcionalidade de outros endereços eletrônicos ou aplicativos, os problemas de instabilidade do Trello começaram a surgir por volta das 11h, permaneçando até o início da tarde desta quinta (30).

Veja também

Usuários apontaram que já no acesso ao site a seguinte mensagem é apresentada: 'erro de conexão upstream ou desconexão/redefinição antes dos cabeçalhos. Motivo da redefinição: falha de conexão'. Ao todo, mais de 500 pessoas relataram erros no site e no aplicativo.

Até o momento, as redes sociais da plataforma não se pronunciaram sobre as questões de falha de acesso.