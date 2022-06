Stories do Instagram desaparecem para alguns usuários nesta quinta (23)

Mais uma instabilidade foi registrada no Instagram na manhã desta quinta-feira (23), conforme informações do Metrópoles. O site Downdetector, plataforma especializada em registrar falhas em aplicativos e sites, informou que o erro se deu a partir das 10 horas.

Usuários do Twitter relataram que o aplicativo ficou temporariamente indisponível e o feed da rede social não atualizava, estando entre os assuntos mais comentados da plataforma durante a manhã.

Também foram apontados problemas na publicação de conteúdo e sumiço de stories já postados. "O Instagram tá frescando com a cara de vocês tbm? O meu tá uma luta pra abrir o story, pensei até que fosse a internet", disse uma usuária.

"O zuck resolveu mastigar os fios e agora o Instagram ta bugado de novo", comentou outro. "Pra quem tiver com o Instagram bugando é só limpar os dados do cachê do app", orientou uma terceira.