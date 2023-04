Spotify fora do ar? Usuários relatam problemas com streaming de música nesta quarta (19)

O streaming Spotify ficou fora do ar na manhã desta quarta-feira (19), um dia após o mesmo problema. Segundo usuários das redes, a queda teria ocorrido por volta das 9h10, conforme mostram as reclamações no site especializado DownDetector.

A instabilidade teria afetado usuários de todo o mundo, assim como já ocorrido anteriormente. Na terça (18), o aplicativo mostrava a mensagem 'WT is expired', enquanto o acesso não estava disponível para os assinantes da plataforma.

Até então, o Spotify não se pronunciou publicamente sobre o assunto, seja para revelar a causa do problema ou para precisar por quando tempo a falha estará no aplicativo do streaming.

Mais informações em instantes.