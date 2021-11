Spotify apresenta instabilidade e usuários reclamam nas redes sociais nesta terça (16)

O streaming de música Spotify apresentou queda no início da tarde desta terça-feira (16), segundo dados do site DownDetector. Conhecido por reunir relatórios de reclamações dos usuários em aplicativos e ferramentas, o site apontou que mais de duas mil notificações foram apresentadas em solo brasileiro até as 15h02.

No Twitter, usuários de lugares diferentes do mundo relataram problemas semelhantes, apontando que a plataforma não estava reproduzindo as músicas e produtos de áudio corretamente nesta tarde.

Foto: reprodução/Twitter

Mesmo com a questão repercutindo nas redes sociais, os perfis oficiais do Spotify não publicaram nenhuma informação referente à queda, até a última atualização desta notícia.