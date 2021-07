Preços da Netflix no Brasil aumentam cerca de 20%; confira valores

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (22), um reajuste médio de 20% sobre o preço das assinaturas no Brasil. Sem mudanças desde 2019, os valores já estão valendo para novos assinantes. Quem já tem conta só terá a cobrança modificada no próximo pagamento.

O plano simples passa a custar R$ 25,90, enquanto o mais caro sobe para R$ 55,90. Reajuste vem em época de crescimento do segmento de serviços de streaming.

Veja os novos valores:

Plano básico (1 tela): R$ 25,90 – preço anterior: R$ 21,90

Plano padrão (2 telas, qualidade de vídeo em Full HD): R$ 39,90 – preço anterior: R$ 32,90

Plano Premium (4 telas, qualidade de vídeo em Ultra HD, HDR e Dolby Atmos): R$ 55,90 - preço anterior: R$ 45,90

Competitividade de streamings

Segundo comunicado oficial da Netflix Brasil, com a competitividade do mercado, a empresa tem buscado melhorar a experiência dos usuários. Nota cita a variedade de títulos disponíveis.

"Acreditamos que as pessoas tenham mais escolhas do que nunca e estamos comprometidos com a entrega de uma experiência ainda melhor para nossos assinantes", pontua a Netflix em comunicado.

Segundo a Folha de S. Paulo, a Netflix anunciou, na última terça-feira (20), que perdeu 430 mil assinantes no segundo trimestre deste ano nos Estados Unidos e no Canadá. Os dois países concentram a maioria dos clientes do streaming, com 209 milhões de pessoas.