Nubank caiu? Usuários relatam instabilidade do aplicativo nesta segunda (16)

Usuários do Nubank relatam instabilidade no aplicativo do banco digital na tarde desta segunda-feira (16). De acordo com o DownDetector, sistema que monitora falhas em serviços online, a notificações começaram a ser registradas a por volta das 17 horas, com pico às 17h40, quando o sistema contabilizou mais de 70 reclamações.

A maior parte dos problemas diz respeito ao login no aplicativo móvel, mas algumas pessoas também dizem estar com dificuldades para fazer transações via PIX.

Clientes do banco reclamam nas redes sociais

Na rede social X, clientes do banco reclamam da instabilidade. "Não consigo pagar minha fatura do cartão e nem pagar meu psicólogo porque o PIX do Nubank caiu de novo", criticou um. "Tem hora que o Nubank dá uns surtos", observou outra.

Outro internauta apontou que o problema tem sido recorrente. "Nubank só anda caindo", disse.

O banco ainda não se manifestou sobre o assunto.