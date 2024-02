Notebook Lenovo com tela transparente tem nova imagem vazada; veja detalhes

Um vazamento revelou o provável próximo lançamento da chinesa Lenovo: um notebook com tela transparente. O laptop de visual futurista dever ser apresentado oficialmente somente no fim deste mês, durante a feira de tecnologia Mobile World Congress 2024, realizada em Barcelona, Espanha.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível observar que o produto deve ter a tela completamente translucida e teclado plano, com teclas ativadas via touch screen.

Here's another look at that transparent laptop concept Lenovo's bringing to MWC. pic.twitter.com/uH2g98q64Q — Evan Blass (@evleaks) February 15, 2024

Além dessas novidades, os detalhes vazados indicam que o computador deve ser equipado com uma caneta, sugerindo que o usuário poderá desenhar ou escrever diretamente na tela do dispositivo.

Apesar de confirmar o design exótico do notebook, não há detalhes sobre as especificações técnicas do laptop. No entanto, o papel de parede usado pela máquina na foto indica que ela poderá vir equipada com o Windows 11.

A tecnologia de tela transparente não é exclusivo do produto. Na verdade, conforme o portal Olhar Digital, trens na China e no Japão já são equipados com algumas telas OLED transparentes.

Neste ano, a LG também anunciou uma televisão de visor translúcido que, segundo o empreendimento, deve está à venda até o fim de 2024. Na época, a Samsung também apresentou a própria versão dela de tela transparente.