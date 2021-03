Netflix deve barrar compartilhamento de senhas por usuários em breve; saiba como

A Netflix pode estar cada vez mais próxima de criar mecanismo para impedir o compartilhamento de senhas para assistir ao catálogo do serviço. Segundo o site norte-americano The Streamable, o streaming já estaria testando a restrição ao deixar avisos aos usuários.

A informação indica que o lembrete da plataforma diz que é necessário ser proprietário da própria conta para continuar com o uso. "Se você não mora com o proprietário desta conta, precisa de sua própria conta para continuar assistindo", explica a mensagem.

Além disso, em alguns casos também está sendo necessário verificar a conta com código enviado por e-mail ou mensagem de texto. Esta é a primeira vez que a Netflix adota medidas desse tipo para evitar a divulgação de senhas.

Rodada de testes

No entanto, o requerimento da empresa ainda não significa o banimento de usuários. "O teste foi desenvolvido para ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix estejam mesmo autorizadas a usá-las", relatou um porta-voz da Netflix em entrevista ao The Streamable.

Até o momento, ele indica, não se tem certeza sobre qual medida será efetivamente adotada de início. Em janeiro deste ano, a Netflix atingiu a marca de 200 milhões de assinantes no mundo. Entretanto, levantamento da empresa de pesquisa Magid, 33% desse número compartilha senha com outras pessoas.