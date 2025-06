Ministério da Justiça reclassifica Instagram como impróprio para menores de 16 anos

A classificação indicativa do Instagram foi alterada pelo Ministério da Justiça nesta quarta-feira (11). Com a mudança, a rede social passa a ser não recomendada para menores de 16 anos, classificação que antes era de 14 anos.

Segundo o desfecho da pasta, a rede apresenta conteúdos sobre drogas, violência e sexo explícito. O Instagram ainda pode recorrer da decisão enviando recurso à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A alteração, apontou o ministério, "preserva tanto a liberdade de expressão, como a proteção de crianças e adolescentes, quanto a exibição de conteúdos inadequados ao seu desenvolvimento psíquico".

Após a decisão, a Meta, empresa responsável pelo Instagram, apontou em nota que os conteúdos sensíveis já estão restritos para o público citado, reforçando que trabalha em "ferramentas e recursos para proteger adolescentes e apoiar suas famílias".

A Meta ainda declarou que a metodologia do Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro não tem considerado as medidas de proteção que as plataformas oferecem.

Nas lojas de aplicativos virtuais, como a App Store e Play Store, a mudança na classificação indicativa já foi realizada.

Assim como o Instagram, o Facebook também possui classificação indicativa de 16 anos. Para o TikTok, a idade mínima é de 14, enquanto para o X os usuários dever ser maiores de 18 anos.