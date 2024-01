Microsoft Teams apresenta instabilidade nesta sexta (26), relatam usuários

O Microsoft Teams, plataforma utilizada para conversas, reuniões e anotações, apresentou instabilidade durante a tarde desta sexta-feira (26). Os usuários apontaram problemas de conexão, assim como lentidão de envio de mensagens pelo computador e pelo aplicativo.

Dentre uma das mensagens que aparece ao tentar carregar, está: "Tivemos um problema. Reconectando...". Conforme a plataforma DownDetector, que reúne reclamações de serviços fora do ar, o pico de 1,9 mil reclamações foi registrado às 15h41 desta tarde.

A Microsoft ainda não se pronunciou sobre a queda, nem detalhou as causas do problema nos perfis oficiais. O Microsoft Teams faz parte do Office 365.

Veja também

Brincadeiras no X

Em meio à instabilidade do Microsoft Teams, diversos usuários do X, antigo Twitter, brincaram com a situação, produzindo memes.

Algumas publicações foram de pessoas de outros países, evidenciando que o problema não se restringe ao Brasil. Confira:

Microsoft teams decidiu que já é hora de sextar pic.twitter.com/szMNhFF1FX — mauricio lima (@senhorcinho) January 26, 2024

E o Microsoft Teams que decidiu sextar antes de terminar minhas reuniões do dia? pic.twitter.com/EXdQ9LOq7X — Ariel Acosta (@aru_acosta) January 26, 2024

Insalubre! o Microsoft Teams foi de sextou pic.twitter.com/XwNOrCxbQV — gio (tech writer’s version) (@giorgiawrites) January 26, 2024

I have a meeting in 10 minutes and Microsoft Teams is down.



What a tragedy on a beautiful Friday afternoon. pic.twitter.com/Tz0LYvu9NL — SharpenYerSword (@MsSharpenSword) January 26, 2024

Me trying to be productive.

Microsoft Teams: pic.twitter.com/gwKwqS0n2j — Ashley Feldstein (@ashfeldstein) January 26, 2024