Instagram segue instável na noite desta quinta-feira (2)

O Instagram segue com o acesso e navegação instáveis na noite desta quinta-feira (2). As falhas no serviço começaram nesta manhã, e, segundo relatos de usuários, permaneceram durante todo o dia.

Algumas pessoas afirmam não conseguir conexão no aplicativo, enquanto outras relatam instabilidade no uso. Segundo o site DownDetector, que monitora falhas em redes sociais, às 18h25 houve um pico de 2.209 reclamações.

Nos comentários, usuários reclamam: "Totalmente fora do ar". Outro diz que o app "sequer entra", e segue aparecendo uma mensagem de erro.

A hashtag #instagramdown está sendo utilizada no Twitter para comentar os problemas na rede social. "Eu vou quebrar o Mark Zuckerberg se ele não colocar esse Instagram estável até 21h", disse uma usuária, publicando um meme.

Legenda: Usuários foram ao Twitter reclamar do serviço Foto: Reprodução

Legenda: Instagram está instável desde a manhã desta quinta Foto: Reprodução

Posicionamento do Facebook

Mais cedo, em nota ao portal G1, o Facebook — dono do Instagram — disse ter conhecimento da instabilidade. "Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", disse um porta-voz do Facebook, dono do app.

Fim do 'arrasta pra cima'

A função 'arrasta pra cima', dos Stories do Instagram, chegou ao fim. A mudança foi anunciada ainda em agosto pela rede social. O recurso era voltado apenas para contas verificadas e com mais de 10 mil seguidores.

Desde a última segunda-feira (30), usuários da plataforma podem usar hiperlinkagem nos Stories, mas com figurinhas. Ao clicar nelas, o usuário será redirecionado à página da web ligada ao adesivo.