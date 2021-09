Instagram apresenta instabilidade nesta quinta-feira (2), relatam usuários

Os usuários do aplicativo Instagram relataram dificuldades para acessar a plataforma, na manhã desta quinta-feira (2). As reclamações ocorreram em diversas partes do mundo, incluindo no Brasil.

No Twitter, por volta de 8h30, usuários do aplicativo relataram dificuldades no carregamento de fotos do feed e também na busca por perfis da plataforma. Às 10h, a plataforma apresentou estabilidade no acesso.

Legenda: Áreas amareladas são as regiões com reclamações de instabilidade do Instagram Foto: Reprodução/Downdetector



Conforme dados do site Downdetector, que reúne esse tipo de alerta — por volta das 8h20 — houve mais de 3.000 relatos no Brasil sobre a instabilidade do aplicativo.

Ao portal G1, o Facebook — dono do Instagram — disse ter conhecimento da instabilidade. "Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", disse um porta-voz do Facebook, que é dono do app.