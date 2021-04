Instagram e Facebook apresentam instabilidade e ficam fora do ar nesta quinta-feira (8)

As redes sociais Instagram e Facebook apresentaram falhas no serviço e ficaram fora do ar no início da noite desta quinta-feira (8). Usuários estão reclamando do serviço em outras plataformas, como o Twitter.

A plataforma Downdetector, que reúne notificações sobre quedas em redes sociais, apresentou pico de 13.830 relatos de falha no Instagram às 18h32. O pico de mais reclamações sobre o Facebook foi às 18h34 com 7.342 registros.

Às 18h50, os aplicativos já haviam reestabelecido o serviço. Não há informações ainda sobre o motivo da instabilidade.

Usuários do Twitter brincaram com a situação e publicaram memes.