Instagram conserta falha de stories repetidos no iOS

Um bug nos Stories do Instagram para aparelhos com o sistema operacional iOS está entre os assuntos mais comentados no Twitter no Brasil desde a última terça-feira (14).

Usuários da rede social relataram que os vídeos estão sendo exibidos repetidamente para alguns internautas. Por conta do problema, é preciso pular todos os Stories visualizados anteriormente para que só assim apareça uma publicação nova. Os vídeos antigos eram marcados como novas publicações.

Falha foi corrigida

Por volta das 16h40 desta quarta-feira (15), um porta-voz da Meta (grupo dono do Instagram, Facebook e WhatsApp) informou que a falha foi corrigida. "Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos que foram impactados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", afirmou.

O problema ocorreu apenas em iPhones. No Android, a plataforma funcionou normalmente.

De acordo com o The Verge, a Meta disponibilizou uma atualização do aplicativo nos aparelhos iOS para corrigir o problema.

A nova versão (239.1) já foi liberada e descrita apenas como contendo “correções de bug e aprimoramentos de performance".