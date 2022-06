Instagram bugado? Aplicativo apresenta instabilidade nos 'Stories'

O Instagram tem apresentado uma série de instabilidades para usuários brasileiros desde a noite desta terça-feira (28). Os relatos vão desde problemas no 'Feed' a dificuldades de visualizar e de postar 'Stories'.

Segundo o portal Tecmundo, com base em dados da plataforma DownDetector, o número de reclamações de usuários por falhas no Instagram aumentou nesta quarta-feira (29).

Ainda conforme o portal, há uma parte significativa de reclamações sendo feitas no Twitter, outra rede social.

Quais são os problemas?

Atualmente, a principal dificuldade no uso do Instagram é publicar 'Stories'. Isso porque, em alguns casos, ao abrir a ferramenta para capturar vídeos ou imagens, não é possível seguir em frente, somente escolher uma mídia dentre as que já estão armazenadas no celular.

Outra falha relacionada à ferramenta é a exibição dos 'Stories'. Relatos dão conta de que, depois de um tempo postadas, as publicações se transformam em um retângulo cinza.

Há, também, quem diga que a plataforma está repetindo 'Stories' já visualizados e mostrando postagens antigas no 'Feed'. Esse problema, inclusive, já aconteceu outra vez recentemente.

Conforme o Tecmundo, usuários também apontam problemas nas mensagens diretas e na divisão de vídeos do 'Reels'.

O Instagram ainda não se manifestou sobre o assunto.