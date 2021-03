Instagram apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta terça-feira (30)

O Instagram apresentou falhas no início da tarde desta terça-feira (30) e ficou fora do ar para diversos usuários brasileiros. Segundo relatos, não foi possível sequer abrir o aplicativo nos celulares em um intervalo de meia hora.

Leia mais Tecnologia WhatsApp e Instagram apresentam instabilidade e ficam fora do ar por cerca de 40 minutos

No entanto, as reclamações não foram só no Brasil. Em todo o mundo, as falhas foram relatadas em um pico, registrado por volta das 11h da manhã, no horário de Brasília.

De acordo com o site Down Detector, plataforma especializada que reúne incidentes em diversos serviços digitais, os relatos continuaram até a faixa das 12h. Além disso, os números apontam que 62% dos usuários chegaram a reportar falhas gerais no aplicativo.

Assunto no Twitter

Enquanto isso, no Twitter mais de 74 mil tuítes sobre o assunto foram computados. Já a hashtag #instagramdown teve mais 11 mil comentários nesta terça-feira (30).

Com o assunto, não faltaram memes para brincar com o problema. No Twitter, inclusive, usuários já chegaram até mesmo a fazer piada com as constantes quedas do WhatsApp.

Legenda: Usuários fizeram piada ao perceber que o problema foi registrado por diversas pessoas Foto: reprodução/Twitter

Muitos também relataram que o problema não é novo. Inclusive, ainda segundo o Down Detector, outros problemas foram registrados no dia 29 de março e no dia 27 do mesmo mês.