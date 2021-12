iFood, Amazon, LoL e outros serviços apresentam falha no sistema e ficam instáveis

Serviços online de empresas como iFood, League of Legends (LoL), Amazon Prime Video, Disney+, entre outras, apresentaram instabilidade na tarde desta terça-feira (7) devido a uma falha na plataforma de computação em nuvem Amazon Web Services (AWS), a mais usada no mundo. As informações são do CanalTech e do Tecmundo.

A página de suporte do AWS confirmou que houve apresentação de instabilidade em todas as regiões em que a empresa atua. A falha no sistema afeta especificamente o serviço AWS Management Console.

"Estamos passando por problemas de console e de API na região US-EAST-1. Identificamos a causa raiz e trabalhamos ativamente para a recuperação. O problema afeta a página de destino global, que também é hospedada no US-EAST-1", comunicou.

De acordo com o site DownDetector, sites como Valorant, Canva, Prime Video e C6 Bank também estão passando pelo mesmo problema.

Legenda: Lista de serviços afetados Foto: Reprodução

As reclamações dos internautas começaram no início desta tarde. Não há previsão para que os serviços sejam normalizados.

Virou palhaçada o app do @iFood com instabilidade. Descontaram 2x o valor na minha conta, sendo que não aparece pedido nenhum. Não tem nem local pra conseguir falar com eles agora… que lindo https://t.co/WagYpEkb21 — isla (@_isloca) December 7, 2021

E vamos pra mais um dia normal de trabalho kkk obrigada em #Canva



Canva fora do ar em plena terça-feira 🥱😵‍💫 pic.twitter.com/oSsiqGroGk — Dan (@danmanzine) December 7, 2021

Alguém que usa o C6 bank tbm está tendo problemas com o aplicativo hoje?? — Ester🌸 (@estercristina16) December 7, 2021