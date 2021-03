Exército pedirá a militares que parem de usar WhatsApp e migrem conversas para outra plataforma

O Exército Brasileiro quer recomendar que os militares substituam a rede social de mensagens instantâneas WhatsApp pela Signal. A justificativa é de que o aplicativo não seria seguro e poderia colocar em risco a privacidade na troca diálogos entre superiores e subordinados na corporação.

As informações são da Revista Época. De acordo com o Exército, o WhatsApp gera vulnerabilidades.

O Signal tem funções semelhantes a outra rede social citada. Ele ficou conhecido ao ser recomendado por Edward Snowden, ex-analista de sistemas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA.

Após o anúncio da atualização da política de privacidade do WhatsApp – que condiciona o seu uso a uma autorização para compartilhar dados com os aplicativos do Facebook – usuários de todo o mundo começaram a migrar para outras plataformas de mensagem que prometem maior sigilo com os usuários.

Recentemente, por exemplo, o Signal teve o número de downloads disparado, especialmente depois que o empresário Elon Musk recomendou o uso do app em uma publicação no Twitter.