Estudo sugere que anticorpos produzidos pela CoronaVac têm baixa eficácia contra a cepa de Manaus

Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sugere que mesmo as pessoas já vacinadas contra a Covid-19 com as duas doses da CoronaVac – imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan – não estariam imunes à variante brasileira da Covid-19, batizada de P.1.

O experimento aponta que os anticorpos presentes no plasma sanguíneo de pacientes que se recuperaram do coronavírus são cerca de seis vezes menos eficiente para neutralizar a mutação do vírus. Foram coletadas as amostras de oito voluntários que participaram do ensaio clínico de fase 3 da CoronaVac, imunizados entre agosto e setembro 2020 último.



O artigo foi divulgado nesta segunda-feira (01/03º), na plataforma Preprints with The Lancet , mas ainda está na área de pré-publicação, ou seja, não foi revisado por outros cientistas.

Outro ponto observado no estudo é que aqueles que já haviam recebido a segunda dose há cinco meses continuavam apresentando baixa quantidade de anticorpos que seriam necessários para a neutralização das ambas as linhagens do coronavírus.

“O plasma imune de doadores de sangue convalescentes Covid-19 tinha 6 vezes menos capacidade neutralizante contra a linhagem P.1 do que contra a linhagem B. Além disso, cinco meses após a imunização de reforço com CoronaVac, o plasma de indivíduos vacinados não conseguiu neutralizar com eficiência os isolados da linhagem P.1", aponta o documento.

Em entrevista à revista Galileu, o professor do Instituto de Biologia (IB-Unicamp) e coordenador da investigação, José Luiz Proença Módena, ponderou que o número de voluntários avaliados no estudo é pequeno e os resultados ainda não são capazes de concluir algo sobre a eficácia da CoronaVac contra a variante brasileira do novo coronavírus.

“São necessários estudos mais aprofundados para avaliar tanto a eficácia da CoronaVac como de outras vacinas contra a P.1.”, disse à revista. “O que esses resultados preliminares sugerem é que tanto as pessoas que já tiveram COVID-19 como aquelas que foram vacinadas podem ser infectadas pela nova variante P.1. e, portanto, não devem se descuidar”, informou.