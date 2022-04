Elon Musk tem quase US$ 46,5 bi para comprar Twitter e quer falar diretamente com acionistas

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, afirma que considera falar diretamente com os acionistas do Twitter para comprar a rede social e diz ter conseguido quase US$ 46,5 bilhões para financiar a operação.

O posicionamento consta em um documento apresentado, nesta quinta-feira (21), à Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos

No mesmo documento, Musk afirma que tem compromissos com o banco Morgan Stanley para obter dois empréstimos, um de US$ 13 bilhões e outro de US$ 12,5 bilhões.

O bilionário também pretende destinar US$ 21 bilhões de sua fortuna pessoal para completar a operação.

Ao optar por uma aquisição hostil do Twitter, Musk tenta evitar a diretoria da empresa, que é contrária à operação e adotou uma cláusula estratégica conhecida como "pílula venenosa" para dificultar a aquisição.

O CEO da Tesla e da SpaceX propôs na semana passada adquirir, ao preço de 54,20 dólares por ação, a rede social. No início de abril, Musk se tornou o maior acionista da empresa ao comprar 9% das ações.

Em seguida, o Twitter ofereceu a Musk uma vaga no conselho de administração, mas ele rejeitou a oferta.