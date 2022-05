Clientes da Claro reclamam de falta de sinal em serviço de telefonia

Parte dos clientes da Claro enfrentaram problemas de sinal no serviço de telefonia na manhã desta segunda-feira (2). As informações são do site techtudo.

Conforme relatos das redes sociais, o serviço 4G ficou indisponível e quando os clientes tentavam o acesso aparecia o aviso de "celular não registrado na rede".

As maiores queixas vieram de cidades de São Paulo, onde a empresa responde por 25,8 milhões de acessos móveis. Também há relatos de que o aplicativo oficial Minha Claro também parou de responder.

Operadora admite problemas

A operadora ainda não se manifestou oficialmente sobre o problema. Por meio do Twitter, no entanto, ela admitiu passar por falhas, em resposta a um dos consumidores que reclamaram sobre o caso.

"Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes", escreveu o perfil.