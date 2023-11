Cientistas do Reino Unido desenvolvem modo mais eficiente que Bluetooth para transmitir dados

Os pesquisadores Robert Prance e Daniel Roggen, da Universidade de Sussex, no Reino Unido, desenvolveram uma tecnologia de transmissão de dados que promete ser mais eficiente, em termos energéticos, do que o já renomado Bluetooth. A pesquisa foi destaque no site da própria universidade, no último dia 20, tendo sido publicada originalmente em abril deste ano.

Segundo o estudo, através do uso de ondas elétricas, em contraponto às ondas eletromagnéticas utilizadas pelo Bluetooth, a nova tecnologia cria uma forma de transmissão de dados de baixa potência à curta distância, mantendo, ao mesmo tempo, o alto rendimento necessário para aplicações multimídia.

O objetivo é garantir uma maior duração da bateria ao executar funções como transmitir música para fones de ouvido, atender chamadas, interagir com dispositivos domésticos, entre outras funcionalidades.

“Podemos melhorar a vida útil da bateria da tecnologia, por exemplo, usando modulação de campo elétrico em vez de Bluetooth. Esta solução não só tornará as nossas vidas muito mais eficientes, como também abrirá novas oportunidades para interagir com dispositivos em casas inteligentes”, afirmou Roggen.

O pesquisador avalia ainda que, caso fosse produzida em massa, “a solução poderia ser miniaturizada em um único chip e custar apenas alguns centavos por dispositivo, o que significa que poderia ser usada em todos os dispositivos em um futuro não muito distante", detalhou.

Os estudiosos da Universidade de Sussex procuram agora parcerias industriais para ajudar a reduzir ainda mais a tecnologia para dispositivos pessoais.