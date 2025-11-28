Diário do Nordeste
Bradesco fora do ar? Clientes reclamam de dificuldade para acessar aplicativo

São relatados erros em transferências e pagamentos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:36)
Tecnologia
Mão segura celular aberto no aplicativo do Bradesco.
Legenda: O pico de reclamações foi no início da tarde desta sexta-feira (28).
Foto: Shutterstock/Diego Thomazini.

Nesta sexta-feira (25), poucas horas após uma instabilidade no Santander, clientes do Bradesco disseram que também não conseguem acessar o aplicativo do banco para fazer transações. O pico de reclamações no Downdetector — que monitora em tempo real problemas em serviços online — foi às 13h20, com mais de 1,4 mil notificações registradas.

Nos comentários da plataforma, os usuários da instituição financeira detalharam que não conseguem fazer transferências e pagamentos.

Repercussão

Nas redes sociais, já há uma série de reclamações sobre o assunto. "O aplicativo não está funcionando bem no dia da Black Friday. Parabéns, Bradesco", reclamou uma mulher. "O Bradesco caindo em plena sexta-feira de 13º [salário]", observou outro usuário.

Em resposta aos que estão reclamando do serviço, o banco pede, no X, que seja feita uma nova tentativa de acesso, mas não explica o motivo da instabilidade.

