Aplicativo do Santander fora do ar? Clientes relatam problemas no acesso

O aplicativo do Santander ficou fora do ar para diversos clientes na tarde desta sexta-feira (29). Por meio do Twitter, o banco respondeu reclamações e informou que o app está com instabilidade.

"Já estamos trabalhando para resolver. Peço que tente um novo acesso mais tarde. Desculpe pelo transtorno", disse o Santander.

No site DownDetector, houve pico de mais de 300 reclamações sobre a aplicação por volta das 15h. O banco citou uma "intermitência nos canais digitais".

Algumas das reclamações são dificuldade de acesso ao app, erro em pagamentos e impossibilidade de usar o cartão online.