Antes de lançamento de versão 10, GoPro 9 segue como referência entre câmeras de ação; veja detalhes

A cada ano, novos modelos e marcas surgem no mercado de câmeras de ação, para suprir uma demanda crescente por equipamentos de alta performance. No entanto, a linha GoPro segue como uma das principais opções dos usuários. Diante dos rumores sobre o lançamento da GoPro Hero 10 Black, a GoPro 9 ainda surpreende, com características avançadas para a captura de imagens, seja em situações adversas, seja em ações cotidianas.

Antes, praticantes de esportes radicais faziam parte do seleto grupo de usuários, no entanto, com a evolução das mídias sociais, as câmeras de ação têm sido utilizadas em atividades caseiras, aulas de ginástica, lives e registros pessoais. Deixou de ser um item raro para se transformar em investimento importante para quem quer melhorar a captação de imagens.

Foto: Divulgação/GoPro

Aplicativo Quik

A GoPro lançou em março de 2021 o aplicativo Quik para celulares Android e iPhone (iOS), que substituiu o antigo app de nome GoPro. Segundo a marca, ele facilita o gerenciamento de fotos e vídeos, com a possibilidade de compartilhamento em um feed, espécie de mural do próprio aplicativo. Para o CEO e fundador Nick Woodman, o Quik funciona como um "instagram pessoal", com edição manual ou automática de vídeos.

Testamos o novo aplicativo e os recursos disponíveis. O resultado foi um vídeo editado facilmente, valorizando as imagens captadas.

Resolução

Com fotos tiradas numa resolução máxima de até 20 MP e vídeos em 5K, a Hero 9 Black tem significativa evolução quando comparada à sua antecessora, por exemplo. Aliás, é um item aperfeiçoado a cada nova geração, com melhoramentos no sistema de captação.

Legenda: Além de melhoria na estabilização da imagem, câmera também valoriza as cores em atividades ao ar livre Foto: Renato Bezerra

Estabilização

A GoPro 9 também conta com um sistema mais avançado de estabilização de imagem, que fica por conta do HyperSmooth, com melhoramentos desde a Hero 7. O mecanismo praticamente elimina as tremidas drásticas, suavizando movimentos bruscos comuns em esportes radicais.

Na versão 3.0, mais sofisticada, o HyperSmooth considera a linha do horizonte como padrão e compensa os movimentos rápidos durante a gravação, criando um ambiente de estabilidade. O efeito valoriza ainda mais o que acontece no local.

Timelapse

Um recurso muito procurado pelos usuários é o modo timelapse, que permite fazer gravações aceleradas a partir de centenas ou até milhares de fotos captadas. O intervalo de tempo depende de cada proposta.

Neste vídeo feito pelo Diário do Nordeste, a câmera foi instalada em uma varanda, para registrar o pôr do Sol em Fortaleza. A gravação foi de uma hora, mas gerou um conteúdo de apenas um minuto.

Visor frontal

Novidade na GoPro 9, o visor frontal facilita o registro de selfies, que permite aos usuários ajustar o enquandramento em tempo real. Também auxilia quem utiliza a câmera para fazer transmissões ao vivo. O benefício do visor LCD é ressaltado por especialistas, de forma praticamente unânime. A ponderação fica por conta do tamanho da tela, de 1,4 polegada, que demanda mais atenção, sobretudo quando o equipamento estiver mais distante. O painel maior continua sendo o traseiro, de 2,27 polegadas, com imagens coloridas.

Legenda: O visor frontal facilita o enquadramento das fotos para selfies Foto: Divulgação/Gopro

Bateria

Já falamos da qualidade das imagens, do sistema de estabilização de movimento, do recurso de timelapse e da novidade do visor frontal, mas há quem destaque a duração da bateria como o "pulo do gato". Como as câmeras de ação costumam ser equipamentos compactos, ter mais autonomia sempre foi um desafio para as marcadas. Na GoPro 9, a proposta é de um ganho de 30% em relação à geração anterior. A capacidade subiu de 1.220 mAh para 1.720 mAh.

Preço

No Brasil, o investimento para ter uma GoPro 9 varia de R$ 2.299,00 a R$ 3.599,90, sem considerar o valor do frete para o envio. A cotação leva em conta apenas a compra da câmera, sem considerar outros itens, como suportes e bastão.