Feriado em Aracaju, veja o que abre e fecha no Dia do Trabalhador

Neste feriado do Dia do Trabalhador, comemorado no sábado (1º), medidas de isolamento social são os principais fatores considerados para o funcionamento de atividades econômicas. Por causa disso, o funcionamento dos setores variam em cada estado.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste listou o que pode ou não funcionar nas capitais do Nordeste. Confira abaixo o modelo da capital sergipana:

O que abre e fecha em Aracaju

Em Aracaju, os mercados e feiras livres terão funcionamento normal, durante a manhã. Os parques ficam fechados e o acesso à Praia do Viral é proibido.

Conforme decreto com medidas prevenções à Covid-19, todos os serviços não essenciais devem fechar aos fins de semana. Também há toque de recolher de 22h às 5h.

Quatro Unidades Básicas de Saúde abrem para atendimento aos casos de síndromes gripais ou suspeitos de Covid-19, das 7h às 18h. São elas: UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas); UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont) e UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa).