Turista perde controle de quadriciclo e morre ao cair de falésia na Praia de Pipa

Um turista de 68 anos morreu após cair de uma falésia na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, na tarde desta quinta-feira (10). Testemunhas relataram que o homem perdeu o controle do veículo e acelerou em direção à borda da falésia antes de sofrer a queda.

A morte foi confirmada pela Polícia Militar ao portal g1. O homem era do Rio de Janeiro e estava dirigindo um quadriciclo. A localidade onde ocorreu o acidente é conhecida como Chapadão, um mirante natural de cor avermelhada no topo de uma falésia.

O corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu.

Outros acidentes em Pipa

Um fortalezense de 19 anos também caiu de uma falésia na Praia de Pipa, durante passeio de quadriciclo, em novembro de 2021. Ele teve múltiplas faturas e precisou ser hospitalizar.

Em outro acidente no local, três pessoas de uma mesma família morreram soterradas pelo deslizamento de parte de uma falésia. O caso ocorreu em novembro de 2020.

Morreram na tragédia o casal Hugo Pereira, de 32 anos, a esposa dele, Stella Souza, o filho Sol, de 7 meses, e o cachorro da família. Eles descansavam à sombra da falésia quando foram atingidos pela falésia.