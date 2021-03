Rio Grande do Norte amplia toque de recolher contra Covid-19

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), anunciou, nesta sexta-feira (5), a ampliação das medidas restritivas no Estado após acordo com os prefeitos de Natal e da Região Metropolitana. A partir deste sábado (6), haverá toque de recolher entre 20h até 6h e, no domingo (7), a medida será em tempo integral, valendo o funcionamento apenas das atividades consideradas essenciais.



"O cenário epidemiológico requer medidas mais duras", afirmou Bezerra. No último sábado (27), o governo do Rio Grande do Norte já tinha publicado um decreto determinando toque de recolher em todo o Estado, entre 22h e 5h, até 10 de março.

De acordo com a governadora, a taxa de ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) está em torno de 93,9% e há fila de espera de 72 pessoas, que compreende a capital e a Região Metropolitana. Há, em todo o estado, apenas 17 leitos disponíveis.

Impacto das medidas em setores

Conforme dados do Secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, há 171.943 casos no Rio Grande do Norte. Ele acrescenta que "não temos mais a possibilidade de fazer transferências, e isso exige de todos nós medidas extremas".Bezerra afirmou que "todos os esforços estão sendo feitos, mas isso tem limites". Além da exaustão dos profissionais de saúde, a governadora aponta uma crise de desabastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a baixa taxa de vacinação no País. "Não vou iludir a população do Rio Grande do Norte dizendo que basta abrir leitos de UTI para resolver a situação. Neste momento, se faz urgente aumentar o isolamento social", pontuou.

Embora tenha lamentado o impacto que a ampliação das medidas restritivas terá no setor empresarial, em especial no entretenimento, a gestora estadual foi firme: "a vida se impõe sobre qualquer convicção".

As novas medidas contarão com o apoio de forças de segurança, cujas equipes estarão incumbidas de fazer os decretos valerem. A governador, porém, ressalta que a população precisa atuar para evitar a disseminação da doença. "O governo está fazendo sua parte e pedimos pra sociedade fazer a sua."