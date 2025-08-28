Mulher que levou 61 socos do namorado no RN revela ter recebido ameaças após o crime

A estudante Juliana Soares, que levou 61 socos do namorado no elevador de um condomínio em Natal (RN), contou, em entrevista ao "Encontro", da TV Globo, ter recebido ameaças após o crime. O caso ocorreu no último dia 26 de julho e Juliana apresentou fraturas na face e na mandíbula.

"Recebi uma ameaça na internet dizendo que iam vir a Natal e me dar 121 socos. Eram palavras horríveis, que não posso nem repetir ao vivo", disse ela ao programa.

Segundo Juliana, não bastassem as marcas físicas deixadas pela agressão, o crime ainda trouxe outras consequências emocionais. "Eu tenho alguns comportamentos que não tinha antes, de estar em estado de vigília. Isso é pós-traumático, já é esperado, e eu estou com acompanhamento psiquiátrico e psicológico", explicou.

Juliana passou por uma cirurgia de reconstrução dos ossos da face após o ocorrido, mas o cirurgião-dentista responsável pelo procedimento explicou que ela deve ficar com sequelas.

Enquanto isso, o agressor da mulher, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, foi preso logo após as agressões e virou réu por tentativa de feminicídio.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 26 de julho e foi registrado por câmeras de segurança do condomínio onde Juliana e o agressor estavam.

Nas imagens do ocorrido, o casal aparece discutindo. Depois, o homem parte para cima da mulher e passa vários segundos desferindo socos contra ela. A vítima teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar.

Quando o agressor chegou no térreo, ele foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima da agressão chegou a ser atendida para primeiros socorros pelos moradores do condomínio.