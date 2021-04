Mulher é assassinada por companheiro após própria festa de aniversário em Taipu

Uma mulher de 25 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro após a própria festa de aniversário, no sábado (17), em Taipu, Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia, o suspeito segue foragido até a manhã desta terça-feira (20). As informações são do G1.

Conforme as investigações, Lorena Patrícia da Silva retornava para casa, em companhia da irmã, quando foi abordada pelo companheiro, identificado como Neilson Coutinho Alves, de 29 anos. Ela foi atacada pelo homem e morreu ainda no local. A irmã da vítima também foi ferida na ação e não há informações sobre o seu estado de saúde.

À Polícia, ela confirmou que Neilson Coutinho era o autor do crime e que fugiu após agredir Lorena Patrícia da Silva.

"Ele fugiu em um veículo Palio de cor branca e até o momento não foi capturado. A motivação teria sido ciúmes", disse a Polícia Civil em nota.

O crime está sendo investigado pela delegacia do município de Taipu.

Confusão durante comemoração

Segundo às autoridades, a vítima fez uma festa de aniversário com familiares e alguns amigos em um clube-fazenda. Porém, durante a festa, houve um desentendimento do companheiro com outra pessoa, motivado por ciúmes.

Durante a festa, uma dança realizada por Lorena Patrícia, que usava um biquíni, teria causado ciúmes em Neilson Coutinho, conforme relataram testemunhas ao Uol.

"Ele ficou doido quando viu ela dançando com um primo dele. Nada a ver. Não estava acontecendo nada de mais. Mas ele partiu para cima", contou um dos convidados, que não teve a identidade revelada, ao portal de notícias.

Ainda segundo a testemunha, a briga persistiu e foi preciso encerrar a festa.

Após a confusão, Lorena Patrícia foi embora com irmã e o suspeito teria as seguido e realizado o crime.