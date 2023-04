Facção de Andreza 'Bibi Perigosa' tinha apoio de sargento do Exército para driblar polícia

A facção criminosa chefiada por Andreza Cristina Lima Leitão, também conhecida como Bibi Perigosa, tinha o apoio de um sargento do Exército para conseguir se esconder da Polícia. Em 2016, o irmão da traficante, José Alexandre Lima Leitão, o Espiga, usava a Vila Militar de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte, de acordo com o Globo.

Dessa forma, tentava driblar os agentes policiais. Na época, chegou a ir até lá quando uma equipe da PM flagrou ele dentro de veículo no bairro Candelária. Espiga evitou a ordem de parada, e foi à Vila Militar.

No entanto, os policiais pediram permissão a miliares do Exército, conseguindo entrar na Vila Militar. Espiga estava acompanhado de Bibi Perigosa e outras três pessoas.

Todos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc). Espiga está preso.

Ainda segundo o Globo, foram encontrados relógios, celulares e balança de precisão na casa do sargento do Exército.

Prisão de Bibi Perigosa

Em 2018, Bibi Perigosa foi presa no bairro Ponta Negra, em Natal, após uma denúncia anônima. Andreza foi condenada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa.

No mesmo ano, conseguiu ir para um regime semiaberto. No entanto, não compareceu em juízo e ficou "desaparecida". Ela ficou três anos refugiada no Rio, utilizando o nome falso Rafaela de Freitas Carvalho.

Já na tarde do último domingo (2), a Polícia do Rio de Janeiro prendeu Bibi Perigosa. Conforme a polícia, ela é uma das principais articuladora dos ataques no Rio Grande do Norte, que ocorreram em março. As informações são do g1.

De acordo com os agentes, Andreza foi presa em um shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 'Bibi Perigosa' seria uma das chefes de facção que controla o tráfico no Estado do Rio. A prisão foi efetuada por Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).