Empresária do RN é criticada após dizer que 'não gosta do tal do pobre' em vídeo

Uma empresária de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, repercutiu nas redes sociais após dizer que "não gosta do tal do pobre". Rafaela Ferreira, responsável por um restaurante de esfirras, deu a declaração na quarta-feira (22).

A empresária fez uma série de publicações em seus stories do Instagram reclamando que os funcionários do restaurante não compareceram ao trabalho na Quarta-Feira de Cinzas.

Rafaela lamentou que não conseguiu abrir o estabelecimento e alegou que havia sido acordado com os funcionários que eles deveriam trabalhar no dia

"Hoje não é Carnaval. E mesmo que fosse, f*oda-se, foi combinado, foi acertado. O problema foi irresponsabilidade. Por isso, tem uma coisa que eu sempre falo. Não gosto do tal do pobre. Pobre é preguiçoso, é descansado. E o pobre sempre vai ser pobre", disse.

Ela ainda explicou qual seria a sua concepção de 'pobre'. "Não to falando de pobre aquele que não tem dinheiro. Tô falando de pobre, aquela pessoa que é burra, aquela pessoa que é preguiçosa, que não gosta de trabalhar. Que até precisa, mas para que trabalhar", opinou.

Crítica nas redes sociais

A sequência de vídeo da empresária viralizou e gerou críticas nas redes sociais, inclusive no perfil do restaurante no Instagram.

"Faço questão de não comprar na sua loja", disse um internauta. "Não faço questão", respondeu o perfil do estabelecimento.

Rafaela compartilhou nos stories de sua conta na plataforma algumas críticas que recebeu após as declarações. "Obrigada pela divulgação", ironizou.

A empresária, que deixou o perfil privado, acumula mais de 12 mil seguidores na rede.