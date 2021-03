Doses de vacina CoronaVac são roubadas após homens armados invadirem posto de saúde em Natal

Um posto de saúde de Natal, no Rio Grande do Norte, foi invadido por criminosos e teve doses da vacina CoronaVac roubadas, na manhã desta segunda-feira (22). Ao todo, duas ampolas com 20 doses foram levadas. As informações são do portal G1.

O caso aconteceu na Vila de Ponta Negra, zona sul de Natal e segundo testemunhas, os criminosos já haviam tentando a ação no começo da manhã, sem sucesso.

A Polícia foi ao local e ficou lá parte da manhã, mas ao sair, os assaltantes voltaram, invadiram a unidade armados, pegaram uma caixa térmica e foram até a sala de vacinação, onde pegaram duas ampolas. Ao tentar resistir, um agente de saúde foi agredido.

Dois suspeitos do crime foram detidos, mas não estavam com as vacinas. A Polícia ainda procura por mais um suspeito.