Acidente em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, deixa policial rodoviário federal morto

Um policial rodoviário federal morreu após uma colisão entre a viatura que ele estava e um caminhão, no município de Currais Novos, Rio Grande do Norte. O acidente ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (21), na BR-427.

A vítima foi identificada como José Rufino da Costa. O parceiro de viatura do agente de segurança, assim como o motorista do caminhão, ficaram feridos. As informações são do portal G1 RN.

O policial não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no local. Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguia em direção à sede do município de Currais Novos no momento do acidente. A colisão ocorreu em trecho conhecido como "Curva da Mina Acauã".

José Rufino completou 51 anos neste mês e trabalhava na PRF desde 1996.