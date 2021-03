Teresina terá feriadão de dez dias para reduzir circulação de pessoas contra a Covid-19

O prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, assinou, na noite de quarta-feira (25), decreto municipal e mensagem à Câmara Municipal com ações em prol da menor circulação de pessoas visando a conter a Covid-19. A capital do estado terá, junto com as medidas do Governo do Piauí, dez dias em que só funcionarão as atividades essenciais.

O decreto assinado por Pessoa concede ponto facultativo aos servidores da administração nos dias 29 de março e 1º de abril. Já a mensagem para a Câmara Municipal solicita que haja antecipação do feriado do Aniversário de Teresina, tradicionalmente comemorado no dia 16 de agosto, para a próxima quarta-feira (31).

Assim, junto às próximas datas comemorativas e aos dias de lockdown propostos pelo governo estadual, a cidade teresinense terá período de dez dias com restrição nas atividades.

A iniciativa do gestor se deu após reunião com o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, no intuito de reduzir a transmissão do novo coronavírus na capital.

“Estamos diariamente adotando medidas no sentido de combater a pandemia de coronavírus. Esperamos agora reduzir a taxa de contágio com a redução na circulação de pessoas. Nesses 10 dias só irão funcionar as atividades consideradas essenciais”, afirmou o prefeito.

Veja o calendário de feriados

Dia 26 de março (sexta-feira) - Feriado de Nossa Senhora Aparecida

Dia 27 de março (sábado) - lockdown parcial

Dia 28 de março (domingo) - Lockdown parcial

Dia 29 de março (segunda-feira) - ponto facultativo

Dia 30 de março (terça-feira) - Feriado de Corpus Cristi

Dia 31 de março (quarta-feira) Feriado do Aniversário de Teresina

Dia 1º de abril (quinta-feira) - ponto facultativo

Dia 2 de abril (sexta-feira) - Semana Santa

Dia 3 de abril (sábado) - lockdown parcial

Dia 4 de abril (domingo) - lockdown parcial