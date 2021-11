Suspeito de assalto a banco é preso em escola onde faria Enem no Piauí

Um candidato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 32 anos, foi preso no Piauí antes da aplicação da prova deste domingo (21) por suspeita de participação em assalto a banco. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. As informações são do portal G1.

A abordagem aconteceu na escola Professor Edgar Tito, na Zona Norte do Piauí, onde o suspeito faria a prova de seleção para ingresso no ensino superior. Os policiais militares cumpriram o mandado de prisão contra ele determinado no Maranhão.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina.

Legenda: Suspeito foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina Foto: Reprodução

O major Audivan Nunes, da Força Tarefa da Segurança Pública do Piauí, ressaltou a troca de informações entre os agentes de segurança.

“É um trabalho conjunto com a Polícia Federal e Polícia Civil. A informação veio da Polícia Federal e nós estamos executando e cumprindo o mandado por assalto a banco”, informou ao G1.

Domingo de Enem

Neste primeiro dia de seleção, os candidatos fazem as provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da redação.

Já no no próximo domingo (28), haverá provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e de Matemática e suas Tecnologias.

No Ceará, 243.414 candidatos estão inscritos para a edição 2021 do Enem, queda de 25,2% em relação à edição anterior.