Peixe-lua é encontrado encalhado em praia do interior do Piauí

Um peixe-lua, espécie rara de ser vista, foi encontrado nesta quinta-feira (1º) encalhado na Praia do Coqueiro, em Luís Correia, no Piauí. As informações são do G1.

O animal morreu horas após ser encontrado e foi conservado em uma câmara fria para servir em pesquisas.

Classificado como o maior peixe ósseo conhecido, seu tamanho pode chegar a três metros de comprimento e mais de uma tonelada de peso. Ao todo, existem cinco espécies dele no mundo.

Fundo do mar

O peixe-lua vive nas profundezas do oceano e por isso é raro de ser visto pelos humanos, segundo explicou ao G1 o professor de biologia marinha César Fernandes, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFPar).

"O peixe-lua é da espécie Masturus lanceolatus, vive a cerca de 700 metros de profundidade e, por isso, a aparição é incomum nas praias, ainda mais vivo. Talvez ele tenha sido arrastado por uma correnteza muito forte", disse.